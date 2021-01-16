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برلمان

حزب المؤتمر: مصر ساهمت في إدراج حسم الإخوانية بقوائم الإرهاب الدولي

السبت 16/يناير/2021 - 12:04 م
حركة حسم
حركة حسم
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أحمد أيمن
ثمن حزب المؤتمر إدراج أمريكا لحركة "حسم"، المنبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية بقوائم الإرهاب، معتبرا هذه الخطوة بمثابة ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.


وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن هذه الخطوة من أمريكا لم تأت من فراغ وإنما جاءت بعد التحذيرات المصرية داخل مختلف الأوساط السياسية الإقليمية والدولية من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، خاصة أن الإرهاب أصبح من أخطر الظواهر على الأمن والسلم الدوليين.


وطالب جميع دول العالم باتخاذ قرارات مماثلة للقرار الأمريكى لفرض حصار قوى ضد حركة حسم الإرهابية وقياداتها وعناصرها لتضييق الخناق عليها ومنع تلقيها تمويلات مالية لتنفيذ عمليات إرهابية على المستوى الدولى.


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قررت وأعلنت إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية.
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