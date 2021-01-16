خلال أسبوع..61 حالة إصابة وحالتا وفيات بفيروس كورونا بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، عن تسجيل ٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفترة من التاسع من يناير الجاري وحتى اليوم ١٥ يناير، بواقع ٣٦ حالة بمركز الخارجة، و١٨ حالة بمركز الداخلة، و٤ حالات بمركز بالفرافرة، وحالتين بمركز بلاط وحالة بمركز باريس، ليصل إجمالي الحالات إلى ١١٣ حالة إصابة منذ بداية يناير الجاري، بالإضافة إلى حالتين وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة لـ ٧ حالات، هذا فيما جري تسجيل ٣ حالات إصابة أقل من ٢٠ سنة خلال هذا الأسبوع.

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انه تم تكثيف عمل لجان المرور اليومية على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية ورصيد أسطوانات الاكسجين والذي تم دعمه باحتياطي يكفي لمدة ١٥ يوماََ وكفاءة شبكات الغاز على مستوى المحافظة ورفع تقارير يومية بالموقف للجنة الأزمة الرئيسية.

اقرا ايضا:

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى الإعداد لبدء تفعيل مبادرة العزل المنزلي التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال ٢٥ فريق طبي مدرب على مستوى المحافظة، محذرًا من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة حيث سيجري التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية.

وشدد الزملوط، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة لعدم التعرض للعقوبات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار الفيروس.

ونوه الزملوط، إلى تواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز، مذكرًا ببدء تفعيل قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

من جانب اخر نظمت إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزي باريس وبلاط،، قافلتين مروريتين، وذلك للتيسير على المواطنين لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات والملصق الإلكتروني بكل سهولة. وأكد العميد محمد سيف، مدير إدارة المرور بالوادي الجديد، أن القافلة ضمت كافة الخدمات المرورية، والتي أسفرت عن فحص٦٦ مركبة ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية، كما جرى استلام طلبات المواطنين لاستخراج ١٥ رخصه قيادة.

وتابع المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط، وكذا كمال إبراهيم رئيس مركز باريس، اليوم، أعمال القوافل المرورية بالمركزين، ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامات وتجنب الازدحام حفاظًا على سلامة الجميع.







