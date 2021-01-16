أبو هشيمة يشارك متابعيه بــ صورة له.. شاهد

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق أبو هشيمة على الصورة قائلا: " خطوة بخطوة للوصول إلى هناك .. الحمد الله".

وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة من الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري.