ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبو هشيمة يشارك متابعيه بــ صورة له.. شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة  له من خلال  حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق أبو هشيمة على الصورة قائلا: "خطوة بخطوة للوصول إلى هناك .. الحمد الله". 

وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء. 

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة من الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمد أبو هشيمة يعتذر عن عدم إقامة عزاء لوالده بسبب كورونا

أشهر 7 زيجات في الوسط الفني عام 2020.. ياسمين صبري ودرة الأبرز ..صور

تريند الفن.. دينا الشربينى حامل من عمرو دياب.. زواج النجوم فى 2020

فيديو جراف.. أشهر زيجات الوسط الفني 2020

بعد احتفالها بعيد زواجهما.. 10 صور مثيرة تجمع بين ياسمين صبري وأبو هشيمة

ترشيحاتنا

هل ترك سجادة الصلاة مفرودة على الأرض طول اليوم حرام؟.. الإفتاء تجيب

لحظات الانتظار.. سعودية توثق لقطات مؤثرة لوالدها منذ دخولها المدرسة | صور

اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق بالمنيا

وزير أفريقي يتعرض لموقف محرج في مطار القاهرة أثناء سفره| لهذا السبب

بطلة فيلم الحفيد.. في عيد ميلاد دينا عبد الله تعرف على عمرها الحقيقي

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار وعواصف ترابية.. والقاهرة تسجل 9

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في عيد ميلادها

لافتة وأنيقة.. شاهد إطلالات ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

سعر ومواصفات أوبل استرا OPEL ASTRA 2021 بعد الزيادة الأخيرة.. صور