شاهد.. أحدث ظهور لـ عبير صبري على إنستجرام

نشرت الفنانة عبير صبري مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عبير صبري على الصور، قائلة: " بونجور يا حلوين".

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.









المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.







