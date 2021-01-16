مميزات جديدة لدعم أسر الشهداء.. قريبا

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم السبت، على أول مشروع قانون ببرلمان 2021 وهو تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.









ينص التعديل الجديد على امتيازات جديدة لهذه الفئة تتمثل في "توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لجميع المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".









كما حددت التعديلات مصادر تمويل الخدمات التي يقدمها صندق تكريم الشهداء وأسرهم ومنها فرض ضريبة 5 جنيهات على:





1. الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد 50% بناءً على طلب ذوي الشأن.









2. تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.









3. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات.









4. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية او إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.









- كما نصت التعديلات على خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أخكام القانون الخاص بالعمل.









وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.









وأخيرا يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة نضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا، حيث يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنويا.











وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

