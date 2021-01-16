غدا.. انطلاق حملة تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كورونا في عمان

أعلنت السلطات العمانية عن بدء وزارة الصحة في البلاد غدا الأحد ، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح فايزر - بيونتيك المُضاد لفيروس كورونا المستجد للمستهدفين الذين تلقوا الجرعة الأولى خلال الأسابيع الماضية.





وأوضحت الصحة العمانية أن ذلك يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد١٩ في السلطنة مع الجدول الزمني المُقرر لتنفيذ الحملة.





وبلغ إجمالي من تم تطعيمهم بالجرعة الأولى حتى أمس نحو ٢٤ ألفًا و ٢٠٤ شخصا.





وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى من التطعيم كانوا من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض منهم المصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن والعاملون في الخطوط الأمامية.