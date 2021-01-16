ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غدا.. انطلاق حملة تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كورونا في عمان

السبت 16/يناير/2021 - 02:20 م
جانب من التطعيم في
جانب من التطعيم في المرحلة الاولي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت السلطات العمانية عن بدء وزارة الصحة في البلاد غدا الأحد ، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح فايزر - بيونتيك المُضاد لفيروس كورونا المستجد  للمستهدفين الذين تلقوا الجرعة الأولى خلال الأسابيع الماضية. 

وأوضحت الصحة العمانية أن ذلك يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد١٩ في السلطنة مع الجدول الزمني المُقرر لتنفيذ الحملة.

وبلغ إجمالي من تم تطعيمهم بالجرعة الأولى حتى أمس نحو ٢٤ ألفًا و ٢٠٤ شخصا. 

وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى من التطعيم  كانوا من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض منهم المصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن والعاملون في الخطوط الأمامية.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقيمون أم مواطنون فقط.. ننشر آلية توزيع لقاح كورونا في دول الخليج | تفاصيل

وزير الصحة الكويتي: غدا.. بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

450 ألف جرعة.. الكويت تكشف موعد وصول الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح فايزر

سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا.. وزير الصحة يتلقى أول جرعة من لقاح فايزر.. فيديو

رسميا.. عُمان تبدأ الحملة الوطنيّة للتّحصين ضد فيروس "كورونا"

ترشيحاتنا

الشائعات تضرب الاتحاد السكندري| حقيقة تراجع لاعب الزمالك عن الإعارة من أجل العميد

عبد السلام النابلسي أول من توقع جائحة كورونا.. فكيف تحمي نفسك على هذه الطريقة.. فيديو

السيسي يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

من واظب على هذا الدعاء وسع الله رزقه وسدد دينه.. ردده يوميا

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

في ختام تعاملات الأسبوع.. انخفاض أسعار الذهب عالميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش