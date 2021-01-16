"غرفة الإسكندرية" تستضيف وفدا من رجال أعمال طرابلس لبحث سبل التعاون

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفد من رجال الأعمال يمثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، برئاسة الدكتور إبراهيم مصطفى رحيل عضو مجلس إدارة غرفة طرابلس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.





وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتحديد القطاعات التي سيتم التعاون فيها سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو تقديم الخدمات.





وأضاف إنه سيتم عقد لقاءات افتراضية، لوضع برنامج تعاون مشترك مستقبلي بين الطرفين، إضافة إلى نقل الخبرات من الجانبين في مختلف القطاعات.





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وأشار إلى أهمية التعاون الإقليمي مع غرفة طرابلس من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، لبناء جسر تعاون بين الطرفين،



