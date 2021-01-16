ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

"غرفة الإسكندرية" تستضيف وفدا من رجال أعمال طرابلس لبحث سبل التعاون

السبت 16/يناير/2021 - 02:23 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفد من رجال الأعمال يمثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، برئاسة الدكتور إبراهيم مصطفى رحيل عضو مجلس إدارة غرفة طرابلس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتحديد القطاعات التي سيتم التعاون فيها سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو تقديم الخدمات.

وأضاف إنه سيتم عقد لقاءات افتراضية، لوضع برنامج تعاون مشترك مستقبلي بين الطرفين، إضافة إلى نقل الخبرات من الجانبين في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا:

وأشار إلى أهمية التعاون الإقليمي مع غرفة طرابلس من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، لبناء جسر تعاون بين الطرفين، 

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور كرم كردي، والدكتور أشرف أبو إسماعيل، ومحمد حفني، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، و محمود مرعي، و البديوي السيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة القاهرة ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني

لبحث سبل تعزيز التعاون.. غرفة تجارة الإسكندرية تستقبل سفير الدنمارك

الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول صناعة الفرنشايز

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع وفد تجاري فرنسي .. شاهد

وفد فرنسي يبحث مع غرفة الإسكندرية توسيع مجالات الاستثمار

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث التعاون مع أكبر سوق للجملة في فرنسا

ترشيحاتنا

السر في فقاعة اليد.. كأس العالم للأندية يستعين بـ مصر لحماية اللاعبين من كورونا

مشاكل نفسية.. انتحار مصاب كورونا بمستشفى حميات أشمون

بعد تهديده لخصوصية مستخدميه.. واتسآب يتراجع عن سياسته الإجبارية بشرط جديد

خمسة أضعاف الحالي.. روسيا تعلن زيادة كبيرة فى عدد رحلات الطيران من وإلى مصر بعد 10 أيام

صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

بعد ظهورها فى مسجد.. ممثلة أفلام إباحية تثير الجدل بإعلان عن منتج جنسي بتركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش