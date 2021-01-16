ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الكونجرس باستبعاد أي خفض في المساعدات العسكرية إلى مصر، ما يعني عدم خفض أي جزء من المساعدات العسكرية إلى مصر، وذلك في رسالة إلى الكونجرس الأمريكي.





ووفقا لموقع مونيتور، فإن البيت الأبيض أرسل إلى الكونجرس الأمريكي مذكرة تفيد باستبعاد أي تخفيض في المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر والأردن وإسرائيل.





وأخطر البيت الأبيض الكونجرس بعزم ترامب، خفض 27.4 مليار دولار من الانفاق الحكومي، بما في ذلك جزء من تمويل حملة التلقيح ضد كورونا في العالم، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.





وتسبب هذا القرار في تجميد تلقائي للأموال لمدة 45 يوما، لحين تولي جو بايدن وتقديم طلب جديد للكونجرس بإلغاء هذا التجميد.







