خير بالتقسيط.. الأورمان تنجح في تسقيف منازل الأسر الفقيرة بـ كفر الشيخ

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تسقيف أكبر عدد من المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا.





وقال شعبان، إن جمعية الأورمان بكفر الشيخ، دشنت مبادرة "خير بالتقسيط" بغرض أن جميع المواطنين يستطيعوا المشاركة فى تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأولى بالرعاية و لتضمن لهم توفير مسكن مناسب وأمن وحياة آدمية.





وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بكفر الشيخ نجح فى إعادة إعمار وتعريش (640) منزلًا فى قرى ومراكز المحافظة .





وأوضح شعبان أنه يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الابواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا وذلك على أقساط ممتدة لمدة 10 شهور، أو بسهم تركيب الأبواب والشبابيك بـ 250 جنيهًا، و بسهم تسقيف البيوت بـ 500 جنيه.





وأشار شعبان ان الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة كفرالشيخ تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة .





واختتم شعبان أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.



