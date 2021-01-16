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برلمان

عربية النواب: وضع أمريكا حركة "حسم الإخوانية" بقوائم الإرهاب صفعة على وجه "الإرهابية"

السبت 16/يناير/2021 - 04:00 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
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فريدة محمد

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إدراج امريكا لحركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الارهابية رسميًا على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية بمثابة صفعة قوية على وجه جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة 

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم، إن هذا التصنيف الامريكى هو دليل قاطع على أن جماعة الإخوان الارهابية هى جماعة لاتعرف الا لغة الارهاب والعنف وسفك دماء الابرياء مطالبا من جميع دول العالم تنصتوا جميع التنظيمات والجماعات التابعة لجماعة الاخوان الارهابية مثل حسم ولواء الثورة وداعش والجهاد وغيرها كجماعات ارهابية لتخليص العالم كله من هذه الجماعات الارهابية والدموية وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية، وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية.

وقد سبق أن وضعت الخارجية الأمريكية، فى 2018، كل من حركة حسم وجماعة لواء الثورة على القائمة الخاصة للتنظيمات الإرهابية الدولية، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف تستهدف مدنيين، وكلاهما يعملان فى مصر وتابعين لجماعة الإخوان المسلمين، كما راجعت الخارجية الأمريكية وضع حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، المصنفة مسبقًا كتنظيم إرهابى، واستمرت فى تصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.
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