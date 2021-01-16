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محافظات

تغريم 25 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة الطبية.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 04:46 م
تغريم غير الملتزمين
تغريم غير الملتزمين بالكمامة
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة، اليوم السبت، شملت المرور على مواقف السيارات ومداخل المدينة، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين

وخلال الحملة تم ضبط عدد 25 مواطن  بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه )، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

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وشدد رئيس المركز، على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح  للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون إرتداء الكمامة الواقية  حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة، مؤكدا بأنه سيتم المرور بصفة مستمرة على المواقف ووسائل النقل العامة والشوارع للتأكد من التزام المواطنين باتخاذ الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.
تغريم 25 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة الطبية.. صور
تغريم 25 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة الطبية.. صور
تغريم 25 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة الطبية.. صور
تغريم 25 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة الطبية.. صور
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