تغريم 25 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة الطبية.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة، اليوم السبت، شملت المرور على مواقف السيارات ومداخل المدينة، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين





وخلال الحملة تم ضبط عدد 25 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه )، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.





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