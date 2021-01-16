تغريم 25 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة الطبية.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة، اليوم السبت، شملت المرور على مواقف السيارات ومداخل المدينة، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين
وخلال الحملة تم ضبط عدد 25 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه )، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
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وشدد رئيس المركز، على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون إرتداء الكمامة الواقية حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة، مؤكدا بأنه سيتم المرور بصفة مستمرة على المواقف ووسائل النقل العامة والشوارع للتأكد من التزام المواطنين باتخاذ الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.