محافظ الغربية يتفقد الرصف بالمحلة ويغلق مركزين للدروس الخصوصية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولة تفقدية اليوم، بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة آخر تطورات أعمال الرصف بالمدينة، حيث تفقد شارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشأة البكري، ووجه برفع كافة الإشغالات بالشارع، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف القائمة بشارع عبد الحي شاهين ووجه بعمل بلدورات خرسانية مشابهة للموجودة بشوارع مدينة طنطا، كما تفقد أعمال الرصف بمنطقة الدواخلية وإقامة سور حول سوق المواشي.









وشملت الجولة تَفَقُّد المحافظ للمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، للوقوف على آخر التطورات في المرحلة الثانية والثالثة، موجهًا المقاول المسئول بعمل بعض التعديلات بالبوابة الخلفية، وكذلك إعادة وضع طبقة MC بالطريق المؤدي للمنطقة الصناعية لمضي فترة كبيرة على وضع الطبقة الأولى وذلك لإحكام عملية الرصف





وخلال اَلتَّفَقُّد، أمر المحافظ بغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية وأحد المقاهي لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما استمع المحافظ إلى شكاوى أحد المواطنين ووجه بحلها على الفور، مشددًا على رفع الأتربة والقمامة المتواجدة بصفة دورية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.





رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة الكبرى والأستاذ أحمد المغاوري حي ثان المحلة الكبرى.

كما باشر محافظ الغربية استمرار أعمال النظافة الشاملة والمستمرة بمحافظة الغربية، حيث قامت الوحدة المحلية بمركز قطور بحملة نظافة وتسوية الطريق بمنشأة العياري، كما قام قسم النظافة بحي أول المحلة الكبرى بأعمال النظافة اليومية برفع وتفرغ صناديق القمامة وتطهيرها ونقلها بسيارة الكبس الآلي، وكذا رفع أكوام القمامة وتطهيرها من أماكن تجميع القمامة ونقلها بالمعدات والسيارات اللازمة بمناطق ( الرجبي- أبو شاهين - أبو راضي - محب - سعد زغلول - سعد محمد سعد - محلة البرج) ومازال العمل مستمرًا.





وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بأعمال النظافة العامة على طرق ( طنطا - محلة منوف من، الطريق السريع طنطا - المحلة الكبرى أمام قرية الرجدية وشبشير الحصة ومحطة قطار شبشير، طنطا كفر الشيخ والجزيرة الوسطى حتى المنطقة اللوجستية.





واستمرارًا لأعمال النظافة، قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بالمرور على جميع نقاط تجميع القمامة والتأكد من تطهير ها من (شارع الجيش بحري وقبلي- شارع محمد فريد - أول شارع الصوامع - طريق سكة طنطا منطقة المزرعة)، كما قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات برفع الأتربة بشارع الكورنيش ومسح وتسوية طريق الدلجمون.



