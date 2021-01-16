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رياضة

الشائعات تضرب الاتحاد السكندري| حقيقة تراجع لاعب الزمالك عن الإعارة من أجل العميد

السبت 16/يناير/2021 - 05:36 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن تراجع مصطفي فتحي لاعب نادي الزمالك عن الإعارة لصفوف البنك الأهلي بعد حديث حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع لاعب الزمالك من أجل الإعارة لصفوف زعيم الثغر .

وعلم صدي البلد أن العميد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري لم يتحدث مع مصطفي فتحي لاعب نادي الزمالك من أجل التراجع عن الإنضمام لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز نظرا لاحتياج زعيم الثغر لخدمات اللاعب .

وعبر حسام حسن عن غضبه الشديد تجاه الزج باسمه في بعض الصفقات التي تحدث داخل صفوف الأندية المصرية .

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد لا يبرم بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، نظرا لتواجد أكثر من لاعب في كافة مراكز الفريق ووفقا للرؤية الفنية  للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن.


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