الشائعات تضرب الاتحاد السكندري| حقيقة تراجع لاعب الزمالك عن الإعارة من أجل العميد

وعلم صدي البلد أن العميد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري لم يتحدث مع مصطفي فتحي لاعب نادي الزمالك من أجل التراجع عن الإنضمام لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز نظرا لاحتياج زعيم الثغر لخدمات اللاعب .





وعبر حسام حسن عن غضبه الشديد تجاه الزج باسمه في بعض الصفقات التي تحدث داخل صفوف الأندية المصرية .





وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد لا يبرم بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، نظرا لتواجد أكثر من لاعب في كافة مراكز الفريق ووفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن.







