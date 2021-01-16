ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

3 قروش زيادة في اسعار الدولار بختام تعاملات اليوم

السبت 16/يناير/2021 - 05:55 م
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي
ارتفعت اسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصري مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم السبت مقارنة مع أسعاره يوم الخميس الماضي بمتوسط 3 قروش علي الأقل.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو  15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني،الإمارات دبي الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي المتحد، مصر، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB، قناة السويس، الاسكندرية، التعمير والاسكان، عودة".

وبلغ سعر الدولار نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، اتش اس بي سي،بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، البركة، المشرق،ABC، العربي".

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الدولار خلال تعاملات شهر نوفمبر

الدولار مستقر بالبنوك اليوم وأعلى سعر 16.19 جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم8-12-2020

لليوم الثاني .. الدولار يستقر بالبنوك وأعلى سعر 16.19 جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-12-2020

ارتفاع الدولار 3 قروش في ختام التعاملات

ترشيحاتنا

شاهد.. أول صورة لأحمد حلمي يجسد شخصية نجيب محفوظ: حاولت أقرب الشبه

رئيس سانت إيتيان بريء.. صحفي بـ "سكاي سبورتس" يفجر مفاجأة بشأن تصريحات العمولة

خالد الجندي ناصحًا متابعيه: استمتع بحياتك قبل مماتك

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

فشل صفقة مصطفى محمد خسارة فادحة لـ سانت إيتيان.. الأرقام توضح

الأهلي يرفض التراجع عن قضايا لافتة القرن ضد الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون