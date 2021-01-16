مصطفى وزيري: أبهرنا العالم بالاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة.. فيديو

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اكتشاف قطع أثرية مهمة تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة بمنطقة سقارة بجوار هرم الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة بسقارة.





وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الكشف الأثري الجديد بسقارة يشمل آبار دفن وتوابيت خشبية وموميات وبردية طولها 4 أمتار تعود إلي الدولة الحديثة.





وأشار إلي أن منطقة سقارة يوجد بها بعض القطع الأثرية والتوابيت في حالة جدية ترجع للدولة الحديثة، موضحًا أن اكتشافات سقارة تعود للدولة القديمة وبعضها للدولة الحديثة، والغالبية ترجع للعصور المتأخرة.





وأوضح أن اكتشاف توابيت خشبية بمنطقة سقارة تعتبر نقطة مهمة جدا، مؤكدا ان البعثات المصرية أصبح لها دور كبير في الاكتشافات الأثرية بمصر، معقبا: "أبهرنا العالم في السنوات الأخيرة".