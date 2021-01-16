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المشروعات الصغيرة والمتوسطة: دعم غير مسبوق موجه للقطاع الفترة المقبلة.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 06:17 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
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محمد القاضي
قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم الدعم الموجة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مسبوق.

وأضاف "السقطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة، سواء بالفائدة المدعمة أو الضرائب المقطوعة.

وأشار إلي أن مستثمر المشروعات الصغيرة لن يعاني من تحديد الربح أو المبيعات من خلال مأمور الضرائب، موضحاً أن هناك قيماً ثابتة ومنطقة سوف يتم وضعها في هذا الإطار.

وأوضح أن الدعم الذي سوف يوجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة غير مسبوق، سواء في الأماكن أو إنهاء الإجراءات بسرعة كبيرة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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