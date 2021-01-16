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برلماني يلجأ إلى مجلس النواب لوقف قرار تصفية "الحديد والصلب"

السبت 16/يناير/2021 - 08:00 م
تصفية الحديد والصلب
تصفية الحديد والصلب
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هاني حسين
قال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، معلقا على قرار تصفية مصنع الحديد والصلب، إنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب لمواجهة قرار التصفية.

وأضاف عاطف مغاوري  في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "البيان العاجل من اجل انقاذ الوضع في شركة الحديد والصلب ونطالب بوقف قرار التصفية وتشكيل لجنة تقصي حقائق".

 وتابع عاطف مغاوري: "يرأس مجلس النواب الآن قامة قانونية ودستورية كبرى وجميعنا أقسم على احترام الدستور والقانون".

وأكمل عاطف مغاوري: "قرار تصفية الحديد والصلب يعتبر استسهال للأمور وعدم  حل المشاكل من جذورها".

ولفت عاطف  مغاوري: "الحديد والصلب قلعة من قلاع مصر الصناعية منذ عام 1954 وخلقت بجانبها صناعات اخرى لان صناعة الحديد والصلب مغذية لمشروعات أخرى ".
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