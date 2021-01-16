المركزي: 12.623 مليار جنيه كمبيالات مخصومة من عملاء البنوك في أغسطس





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قطاع الصناعة وصلت محفظته لـ4.46 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.51 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.231 مليار جنيه في يونيو 2020.





وصلت أرصدة الكمبيالات في قطاع التجارة لـ 2 مليارات جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.3 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 2.33 مليار جنيه في يونيو 2020.





وبلغت أرصدة الكمبيالات في قطاع الخدمات نحو 788 مليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 787 مليون جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 807 ملايين جنيه في يونيو الماضي.



