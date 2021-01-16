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اقتصاد

المركزي: 12.623 مليار جنيه كمبيالات مخصومة من عملاء البنوك في أغسطس

السبت 16/يناير/2021 - 08:25 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
انخفضت أرصدة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك من غير الحكومة بالنقد المحلي إلي 12.623 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 13.111 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 12.832 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قطاع الصناعة وصلت محفظته لـ4.46 مليار جنيه  في أغسطس الماضي مقابل 4.51 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.231 مليار جنيه في يونيو 2020.

وصلت أرصدة الكمبيالات في قطاع التجارة لـ 2 مليارات جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.3 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 2.33 مليار جنيه في يونيو 2020.

وبلغت أرصدة الكمبيالات في قطاع الخدمات نحو 788 مليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 787 مليون جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 807 ملايين جنيه في يونيو الماضي.

وصلت أرصدة الكمبيالات للقطاعات غير الموزعة إلي 5.4 مليار جنيه أغسطس السابق مقابل 5.521 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ5.5 مليار جنيه في يونيو الفائت.
 

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