وزير قطاع الأعمال: مرتاح لقرار تصفية الحديد والصلب.. ولا يوجد 1% نسبة أمل لتطويرها

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه لا يوجد 1% نسبة أمل من أجل تطوير مصنع الحديد والصلب مرة اخرى .





وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل الشركات التي لا أمل فيها سيتم غلقها".





وتابع هشام توفيق:" مرتاح لقرار تصفية مصنع الحديد والصلب في حلوان على الرغم من أنه واحد من أصعب القرارات التي تم اتخاذها".





وتابع هشام توفيق:" لا اتعمد تصفية شركة الحديد والصلب وهناك أسباب وراء التصفية، مضيفا:" التكنولوجيا المستخدمة في مصنع الحديد والصلب قديمة للغاية وتعتبر تكنولوجيا عام 1960".





ولفت هشام توفيق:" كان لابد من إحلال مصنع الحديد والصلب في حلوان منذ 20 عاما "، مضيفا:": هدفي هو مواكبة الشركات للتكنولوجيا الحديثة في مختلف أنحاء العالم".