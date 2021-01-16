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وزير قطاع الأعمال: مرتاح لقرار تصفية الحديد والصلب.. ولا يوجد 1% نسبة أمل لتطويرها

السبت 16/يناير/2021 - 09:02 م
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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هاني حسين
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه لا يوجد 1% نسبة أمل من أجل تطوير مصنع الحديد والصلب مرة اخرى .

وأضاف  هشام توفيق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كل الشركات التي لا أمل فيها سيتم غلقها".

وتابع هشام توفيق:"  مرتاح لقرار تصفية  مصنع الحديد والصلب في حلوان على الرغم من أنه واحد من أصعب القرارات التي تم اتخاذها".

وتابع هشام توفيق:"  لا اتعمد تصفية شركة الحديد والصلب وهناك أسباب وراء التصفية، مضيفا:"   التكنولوجيا المستخدمة في مصنع الحديد والصلب قديمة للغاية وتعتبر تكنولوجيا عام 1960".

ولفت هشام توفيق:" كان لابد من إحلال مصنع الحديد والصلب في حلوان منذ 20 عاما "، مضيفا:": هدفي هو مواكبة الشركات  للتكنولوجيا الحديثة في مختلف أنحاء العالم".

 
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