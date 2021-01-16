وكيل التضامن يكشف دور تنسيقية الشباب في إعداد النواب قبل الجلسة الافتتاحية

قال النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حصلت علي 4 مقاعد وكلاء لجان و6 مقاعد امناء سر وباقي أعضاء التنسيقية تم توزيعهم في باقي اللجان داخل مجلس النواب.





واضاف احمد فتحي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: تنسيقية شباب الأحزاب يوجد بداخلها لجنة تسمى لجنة التطوير والتدريب هدفها أن النواب الذين لديهم خبرات سابقة قاموا بتدريب وتوعية النواب الجدد وهذا في مدة زمنية شهرين .





وأوضح النائب التنسيقية تعمل بث روح التعاون بين أعضاء الفريق مؤكدا على اننا قمنا بعمل تأهيل وتدريب للبرلمانيين الجدد قبل الجلسة الاولى للبرلمان . علىأعضاءعلىالاولى



