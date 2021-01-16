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لن تلغيها.. متخصص : واتساب تؤجل التحديثات الجديدة فقط

السبت 16/يناير/2021 - 10:45 م
صدى البلد
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إسراء صبري
كشف خالد البرماوى المتخصص فى المحتوى الرقمى، عن أن واتساب تراجعت عن القرارات الجديدة، ولم تعلقها، وأكدت رويترز أن السبب وراء ذلك هو رؤية الشركة أن الوقت لم يكن مناسبا.

ووجه الحديث إلى المواطنين قائلا" أى شخص يتلقى أى رابط على هاتفه من أى شخص آخر لا يقوم بفتحه".

وأضاف "البرماوى"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، هناك مجموعة من الأسئلة حول قصة "واتساب"، والقرارات الجديدة، فسيكون من حق التطبيق أن يقدم لعملائه خدمات الإعلانات، فجميعنا وافقنا على شروط الواتساب حينما قمنا بتحميل التطبيق واستخدامه، واطلاع واتساب على الرسائل الخاصة.

وتابع، من ضمن الأسئلة احتفاظ واتساب بخاصية حفظ المكان الجغرافى، ومعلومات حول الكارت الائتمانى، وهذه التحديثات لن تصل لأوروبا، ولكن فى كل أنحاء العالم، فمن لديه بيانات يخشى عليها ، فهناك تطبيقات أخرى.
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