سكان شارع الجيش بالسويس يستغيثون من زحام الباعة الجائلين بميدان الأربعين

أرسل القارئ محمد أمين شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد؛ متضررا من انتشار الباعة الجائلين بالمنطقة.





وقال أمين في شكواه "نعاني نحن سكان شارع الجيش من زحام الباعة الجائلين بميدان الأربعين بالسويس؛ مما يتسبب في الزحام الشديد للمارة، سواء ممن يسيرون على أقدامهم، أو قائدي السيارات؛ بسبب احتلال الباعة للشارع".





وأوضح أنه "تم تقديم عدة شكاوى من المواطنين ولكن دون جدوى وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة".





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