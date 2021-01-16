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بين الناس

سكان شارع الجيش بالسويس يستغيثون من زحام الباعة الجائلين بميدان الأربعين

السبت 16/يناير/2021 - 11:19 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد أمين شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد؛ متضررا من انتشار الباعة الجائلين بالمنطقة.

وقال أمين في شكواه "نعاني نحن سكان شارع الجيش من زحام الباعة الجائلين بميدان الأربعين بالسويس؛ مما يتسبب في الزحام الشديد للمارة، سواء ممن يسيرون على أقدامهم، أو قائدي السيارات؛ بسبب احتلال الباعة للشارع".

وأوضح أنه "تم تقديم عدة شكاوى من المواطنين ولكن دون جدوى وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة". 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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