ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ قانون الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا استثناءات

السبت 16/يناير/2021 - 11:54 م
المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع
Advertisements
أحمد بسيوني
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء، للوقوف على الخدمات المقدمة وحملات الانضباط بنطاق الأحياء، وعلى رأسها تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وكذا متابعة ملفات النظافة والإضاءة وإزالة الإشغالات. 

وخلال الإجتماع؛ وجه المحافظ الشكر إلي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية علي الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية. 

اقرأ أيضًا:

وأكد بذل المزيد من العمل والاستمرار على هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددًا على أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات. 

وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء أنه لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن. 

وكلف الشريف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيء، محذرا أنه لا مجال للفساد أو التقاعص بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق. 

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف علي الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مكتظ بأكثر من 2000 طالب.. إغلاق وتشميع سنتر تعليمي مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

التحفظ على ٨ طن أسمنت ولودر وخلاطة.. إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية بهيج ببرج العرب

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على مواقف الركاب

لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة.. زيارة مفاجئة لنائب محافظ الإسكندرية لمستشفى العامرية العام

عقب إصابته بكورونا..من يدير الإسكندرية خلال فترة عزل المحافظ؟

بعد إصابة المحافظ بكورونا.. الإسكندرية تشدد إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة الفيروس القاتل

ترشيحاتنا

ضبط عصابة بحوزتها 15 مليون إسترليني بعد مداهمات بلندن

حسم وداعش سيناء على لائحة واشنطن للإرهاب..فيديو

رفضت نصيحة من إلهام شاهين.. منة فضالي تكشف سر عدم زواجها.. فيديو

لمنع تساقط الشعر .. دراسة تنصح بوضع هذا المكون على الفروة

كامل الوزير يرد على نجيب ساويرس بشأن القطار السريع: هدفَّعك ثمن المحطة

واتساب يستجيب لمستخدميه ويعلن عن هذا القرار.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه