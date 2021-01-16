محافظ الإسكندرية: تنفيذ قانون الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا استثناءات

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، مساء اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء، للوقوف على الخدمات المقدمة وحملات الانضباط بنطاق الأحياء، وعلى رأسها تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وكذا متابعة ملفات النظافة والإضاءة وإزالة الإشغالات. على





وخلال الإجتماع؛ وجه المحافظ الشكر إلي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية علي الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية.





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وأكد بذل المزيد من العمل والاستمرار على هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددًا على أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات.





وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء أنه لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن.





وكلف الشريف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيء، محذرا أنه لا مجال للفساد أو التقاعص بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق.





وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف علي الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.





جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة.