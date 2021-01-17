بإطلالة عصرية.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وتألقت إيمي طلعت زكريا في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح مع سترة قطنية باللون الأسود ونسقت معهما بليزر أنيق اتسم بنقشة الكاروهات التي جمعت بين اللون الأسود والأبيض.





اقرأ إيضا..





وأكملت إيمي طلعت زكريا إطلالتها بنظارة شمس كبيرة الحجم وذات إطر أسود، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إيمي طلعت زكريا على خصلات شعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.



