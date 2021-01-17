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رياضة

أندية الصعيد تجتمع اليوم لاختيار ممثليها في انتخابات رابطة المحترفين

الأحد 17/يناير/2021 - 10:04 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
تعقد أندية الصعيد اجتماعا هاما اليوم الأحد، فى أحد الفنادق بمحافظة سوهاج من أجل اختيار ممثليها فى انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفين، وفق اللائحة التى تم اعتمادها من الجمعية العمومية الأخيرة، حتى تبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.

وتنص لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية في 29 نوفمبر الماضي على أن يتشكل المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني من 6 أعضاء منتخبين ينضم إليهم مرشح من الاتحاد المصري لكرة القدم ويجتمع الأعضاء السبعة لاختيار أصحاب المناصب الرئيسية فيما بينهم.

كما تنص اللائحة على أن تعقد انتخابات لاختيار الأعضاء الستة من بين مرشحين تقدمهم أندية المسابقة من خارج أعضاء مجالس إداراتها والعاملين بها.

واتفقت أندية الصعيد على اختيار مرشحين فقط لتمثيل أندية الصعيد بعد مشاورات جرت بين كل رؤساء الأندية.
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