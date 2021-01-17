الصحف السعودية اليوم.. الرئيس السيسي يؤكد: خطوطنا في ليبيا تهدف للحفاظ على المسار السياسي.. ترامب لن يترك الحقيبة النووية لـ بايدن.. والإمارات: أي خطر يواجه المملكة تهديد لنا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 94.5 مليون شخص

الأمن الكويتي يضبط 10 إيرانيين تسللوا بحرًا إلى البلاد

المكسيك تشهد أسوأ أسبوع في وفيات كورونا

القضاء الأمريكي: لا أدلة على تخطيط أنصار ترامب لقتل مشرعين في الكونجرس

بايدن يوقع في يوم تنصيبه عددا من المراسيم التنفيذية





أبرزت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، نستعرضها في السطور التالية.





محليًا، قالت صحيفة "سبق"، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلقى أمس السبت، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المشترك. كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





في الشأن المصري والعربي، سلطت صحيفة "سبق" الضوء على ما أعلنته أجهزة الأمن في الكويت، عن ضبط 10 إيرانيين؛ تسللوا بحرًا إلى البلاد.





وذكرت أن عددًا من المواطنين أبلغوا السلطات برصدهم قاربًا، ترجَّل منه إيرانيون في ميناء عبدالله في منطقة الأحمدي، قبل أن يعود إلى إيران.





وبيّن مصدر أمني أن قوة من خفر السواحل بمساندة من الأمن العام رصدت المتسللين، وأمسكت بهم بين الشاليهات في الميناء، وأُحيلوا إلى جهة الاختصاص.





وفي الشأن المصري من صحيفة "الشرق الأوسط"، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إن الخطوط التي أعلنها في ليبيا هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.





وشدد السيسي، خلال لقائه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكّن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن بيان المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.





وأكد الرئيس السيسي، دعم بلاده الكامل للبرلمان العربي بوصفه منبرًا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار بوصفه قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.





أما صحيفة "عكاظ" فأفادت بأن الإمارات أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المملكة العربية السعودية، من خلال 3 طائرات مفخخة دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.





وجددت الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يمس أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، مشيرا إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.





عالميًا، ذكرت صحيفة "سبق"، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيحتفظ بـ"الحقيبة النووية" أثناء مغادرته واشنطن العاصمة صباح الأربعاء المتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حسبما كشفت وسائل إعلام أمريكية.





وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي: إن ترامب سيحتفظ بالحقيبة؛ لكن مصدرًا قال لشبكة "CNN": إن المكتب العسكري للبيت الأبيض لديه حقيبة ثانية ستبقى في واشنطن العاصمة ليستخدمها بايدن؛ مشيرًا إلى أنه وأثناء تنصيب الرئيس الجديد؛ سيتم إلغاء تنشيط رموز الحقيبة النووية التي يحملها ترامب.





ومن صحيفة "اليوم"، كشفت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 5ر94 مليون حتى صباح اليوم الأحد.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 94 مليونا و 490 ألف حالة.





كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 52 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 22 ألف حالة.





فيما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط، أن محققي وزارة العدل الأمريكية أكدوا أنهم لم يجدوا حتى الآن أي دليل على أن أنصار دونالد ترامب الذين هاجموا مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي، خططوا لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم.





وفي جلسة استماع في محكمة أريزونا بشأن اعتقال أحد مثيري الشغب جاكوب تشانسلي الذي يؤمن بنظرية المؤامرة ومن أتباع الحركة اليمينية المتطرفة «كيو-آنون»، تراجع المدعون الفيدراليون عن اتهامات سابقة بأن أنصار ترمب كانوا يخططون «لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم» في هجوم السادس من يناير في واشنطن.





وكان المدعون تحدثوا في جلسة سابقة للمحكمة عن خطة القتل هذه للمطالبة بمواصلة توقيف جاكوب تشانسلي (33 عامًا) الذي اشتهر في جميع أنحاء العالم بصورته التي ظهر فيها بصدر عارٍ وبزي قبلي وقرنين خلال أعمال الشغب.





ونقلت صحيفة "الوئام"، أن المكسيك شهدت أسوأ أسبوع في ظل جائحة فيروس كورونا حتى الآن بتسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة وأكثر من 7 آلاف وفاة وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة يوم السبت.





وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 20523 حالة إصابة جديدة و1219 وفاة، يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و630258 في حين تجاوزت الوفيات حاجز 140 ألفًا.





وسجلت البلاد في الأسبوع المنتهي يوم السبت أكثر من 7 آلاف وفاة وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء فضلًا عن 106200 حالة إصابة جديدة.





كما أفادت الصحيفة، بأن مصادر كشفت اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع في يوم تنصيبه عددا من المراسيم التنفيذية.





وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد أكد في وقت سابق أن العلم سيكون فى صدارة اهتمامات إدارته الجديدة فى البيت الأبيض، مؤكدا على اهتمامه بالحقيقة والصدق فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سيكون العلم في طليعة إدارتي - وستضمن هذه المجموعة أن كل ما نقوم به يرتكز على العلم والحقائق والحقيقة".