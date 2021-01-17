بعد قليل .. انعقاد أول اجتماع للجنة العامة بمجلس النواب

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في تمام الساعة 11 صباح اليوم الأحد، أول اجتماع لها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021.





وفي هذا الصدد، علم "صدى البلد" أنه تم اختيار الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي كأحد الشخصيات الخمسة التي يختارها مكتب المجلس.





وتشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، فضلا عن ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية،على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.





كما تضم اللجنة في تشكيلها،خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.