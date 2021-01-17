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أخبار البلد

بينهم 74 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 3660 شابا بالجيزة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:51 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3660 شابًا، بينهم 74 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 9543  راغب عمل منهم 100 من ذوي القدرات.

وأوضح الوزير في بيان، الأحد، أنه تم استخراج 1673 شهادة قياس مستوى المهارة و1677 رخصة مزاولة الحرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية. 

وتلقى الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية  بإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 67 منشأة، وإعادة التفتيش 200 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 186 منشأة أخري، بالإضافة إلى بحث 5 شكاوي، أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 341 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 242 محضرًا عماليًا ، وبحث 115 شكوي  ، وعمل 6 ندوات توعية حضرها 77 شخصًا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا، بواقع 4 منحة زواج بـ 12 ألف جنيه ، و 18 منحة مولود بإجمالي 36 ألف جنيه ، و 4 منح وفاة بمبلغ 8 آلاف جنيه ، ومصروفات إستعلام للتلاميذ بمبلغ 2851 جنيهًا،  ليصل إجمالي ما تم صرفه 58 ألفًا و 851 جنيها، لـ 26 حالة ، فضلًا عن صرف خدمات طبية لـ 12 عاملًا  بمبلغ 28 ألفا و801 جنيه.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 70 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 10 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوي ، فقد تلقت المديرية 657 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 58 شكوي منها وديًا ، وإحالة 178 شكوى للمحكمة العمالية ، وتبقت 421 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
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