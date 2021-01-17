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برلمان

داوود وخير الله ضمن هيئة مكتب مجلس النواب

الأحد 17/يناير/2021 - 11:08 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
عقدت هيئة  مكتب مجلس النواب اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس  النائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد سعد الدين وتم اختيار كل من النواب : 

ضياء الدين داوود (مستقل)
أحمد فؤاد أباظة (أقدم الأعضاء بالبرلمان-نائب من دورة 1990) 
احمد خليل خير الله (حزب النور)
فريدى البياضى (المصرى الديمقراطى)
عمرو يونس (مستقل)

جدير بالذكر أن المادة مادة ٢٤ تنص على : 
تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.
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