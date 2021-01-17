8 مكونات طبيعية من مطبخك لعلاج فقر الدم ونقص الحديد

الكثير منا يعاني من فقر في الدم ونقص الحديد، لذا توجد علاجات طبيعية سريعة من مطبخك لعلاجه بسرعة، لكنه فى المقابل في حالات نادرة سيحتاج الطبيب لأخذ عينة من نخاع العظم لتحديد سبب فقر الدم لديك، وقد لا يعالج طبيبك فقر الدم لديك حتى يتم تحديد السبب الأساسي.









ووفقا لموقع "هيلث"، قبل علاج فقر الدم يجب التشخيص، فمن المرجح أن يسألك طبيبك عن تاريخك الطبي، وإجراء فحص بدني، وطلب اختبارات الدم.





هناك ثلاثة أسباب مختلفة لفقر الدم: فقدان الدم، أو نقص أو خلل في إنتاج خلايا الدم الحمراء، أو تدمير خلايا الدم الحمراء.





علاج فقر الدم بسرعة:



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علاج فقر الدم بالخضراوات:

1. الرمان:

غني بالحديد والفيتامينات A وC وE فهو يعزز محتوى الحديد في الجسم.

2. الموز:

يحفز إنتاج الهيموجلوبين في الدم فهو أيضًا مصدر جيد لحمض الفوليك وهو فيتامين "ب" المركب.







3. التفاح:

يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا للحديد.









4- الخوخ:

مليء بفيتامين C والحديد وهو المفتاح لتعزيز الهيموجلوبين ويعتبر مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم.





5- البرتقال:



غنى بفيتامين سي، يجب تناول ما لا يقل عن برتقالة واحدة كل يوم من أجل الحصول على النتائج المرجوة.











6 - البنجر:

البنجر الغني بمجموعة غنية من الحديد والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات ب 1، ب 2، ب 6، ب 12، ج.











إن ثروة المغذيات الموجودة في البنجر تفيد في تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم وتحسين مستوى الهيموجلوبين.







7- حبوب السمسم

بذور السمسم محملة بالحديد والنحاس والزنك والسيلينيوم وفيتامين B6 والفولات وE، وقد ثبت أن الإضافة المنتظمة لبذور السمسم الأسود تعمل على تحسين مستويات الهيموجلوبين وتعزيز امتصاص الحديد.









8- العسل:

خذ حوالي ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود المحمص الجاف واخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل ولفها على شكل مكعب واحصل على مكعب بانتظام لزيادة مستويات الحديد لديك ل خذ حوالي ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود المحمص الجاف واخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل ولفها على شكل مكعب واحصل على مكعب بانتظام لزيادة مستويات الحديد لديك ل علاج فقر الدم









المراجع: webmed