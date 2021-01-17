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مرأة

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

الأحد 17/يناير/2021 - 12:09 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها في حفل زفاف الفنان نادر حمدي.


ولفتت ميريهان حسين الأنظار في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بالقماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية ويعتبر من أبرز صيحات موضة شتاء 2021.


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وأكملت ميريهان حسين إطلالتها بكلاتش صغير باللون الذهبي، فيما تزينت ببعض المجوهرات الخلابة والتي منحتها مظهرا جذابا وإطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على "إنستجرام".


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.


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