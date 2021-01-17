‏لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمستوردين: 20% زيادة في أسعار الأدوات الصحية تأثرا بارتفاع الشحن والخامات عالميا

شهدت أسعار الأدوات الصحية والسباكة ارتفاعات بمتوسطات تتراوح بين 15 و20% نتيجة لزيادة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الخامات عالميا، وفقا لتصريحات متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين.











وأوضح بشاي، أن أسعار خامات المواسير ارتفعت بنسبة 40%، وارتفعت أسعار البلاستيكات والسيفون ذات المنشأ الأوروبي بنسبة 15%، والنحاس المنشأ الصيني والأوروبي ارتفع أيضا بنسبة 15%، وارتفعت أطقم الخلاطات المستوردة بنسبة 15 إلى 20%.











وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين إن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 دولار للحاوية.









وأضاف بشاي، أن موعد وصول الحاويات شهد تأخرا كبيرا في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 إلى 6 أيام كحد أقصى، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 إلى 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من آسيا، تحديدا الصين والهند، أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلى 30 يوما في السابق.









