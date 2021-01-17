بتكلفة 70 مليون جنيه.. إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع صرف صحي بقرية كفر يوسف سلامة بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع صرف صحي قرية كفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق والمُقام بتكلفة مبدئية 70 مليون جنيه، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها وللمساهمة في تقديم مشروع صرف صحي آمن وسلم حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

استمع المحافظ من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى شرح تفصيلي عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع في يونيه 2018 م، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 90 % شبكات، و95 % أعمال مدنية، حيث من المقرر أن تعمل المحطة بطاقة استيعابية 140 لترًا/ ث لخدمة أهالي قرية كفر يوسف سلامة و12 قرية مجاورة لها مشيرا الي أنه جار التنسيق لتوريد المحولات وإطلاق التيار الكهربي للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة مطلع الشهر القادم ودخولها الخدمة الفعلية لتمثل إضافة لقطاع الصرف الصحي بمركز الزقازيق.

أقرأ ايضا:

هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية في ببلبيس .. صور

تجول المحافظ داخل المحطة وتفقد غرفة التشغيل والطلمبات للتأكد من الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ، مشيدًا بالجهد المبذول في تنفيذ الأعمال داخل المحطة.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 11مشروع بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزقازيق مابين إنشاء محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات انحدار وبتكلفة إجمالية 2 مليار و196 مليون جنيه، منوهًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وعلي جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينه بلبيس أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية بشارع فرعي خلف مدرسة الثانوية العسكرية بمدينه بلبيس.

أكد المحافظ أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية ، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

من جانبه قام المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينه بلبيس بتشكيل غرفة عمليات ميدانية بحضور نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسئولي الصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية و الغاز الطبيعي للوقوف على أسباب الهبوط الأرضي المفاجئ الواقع بشارع خلف مدرسة الثانوية العسكرية بالمدينة وسرعه إصلاحه ، حيث اتضح بعد إجراء المعاينة أن سبب الهبوط الأرضي هو تسريب لمياه الصرف الصحي نتيجه كسر في ماسورة المياه المؤديه لغرفه الصرف الصحي وتم إصلاح الهبوط الأرضي ورد الشيء لأصله حفاظًا على ارواح المارة وسكان المنطقة.

قدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة فى اسرع وقت لتقديم أفضل الخدمات في جميع القطاعات.