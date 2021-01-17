احذفها فورًا.. 164 تطبيقاً خبيثاً تهدّد مستخدمي أندرويد

هواتف أندرويد من التحقق من التطبيقات المثبتة على هواتفهم الذكية على الفور، وذلك بعد اكتشاف 164 تطبيقا خطرا تملأ الأجهزة ببرامج إعلانية لا يمكن إيقافها ومزعجة للغاية. حثت شركة جوجل، عشاقمن التحقق من التطبيقات المثبتة على هواتفهم الذكية على الفور، وذلك بعد اكتشاف 164 تطبيقا خطرا تملأ الأجهزة ببرامج إعلانية لا يمكن إيقافها ومزعجة للغاية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، اكتشف فريق الأمن السيبراني في Satori Threat Intelligence، هذه التطبيقات الخبيثة الجديدة التي تدر إيرادات هائلة لمطوريها عن طريق إبطاء الهواتف الذكية من خلال شن هجومها المزعج ودفع الكثير من الإعلانات حتى وأن كان الهاتف مقفولاً.





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ويقول الفريق الأمني: "إن التطبيقات صُممت لتبدو وكأنها تطبيقات شائعة من مطورين موثوقين بهم، وهي الطريقة الأكثر انتشارًا لخداع مستخدمي أندرويد لتنزيل تلك التطبيقات الضارة".





وصرحت Satori Threat Intelligence بأن هذه التقنية عملت بشكل واضح حيث تم خداع حوالي 10 ملايين من من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لتنزيل التطبيقات المزيفة على هواتفهم، فمجرد قيام شخص ما بتنزيل التطبيق من متجر جوجل Play، سيتم قصفه بوابل من الإعلانات غير المتوقعة على الفور.





وتتسبب هذه التطبيقات الخبيثة في إبطاء هاتفك الذكي وتتبع تحركاتك وحرمان مواقع الويب المشروعة من تحقيق إيرادات.





وقد أزالت شركة "جوجل"، جميع التطبيقات المخالفة من متجرها عبر الإنترنت، ولكن لسوء الحظ لا تملك عملاقة التقنية الأمريكية القدرة على مسح هذه التطبيقات المسيئة من الهواتف المثبتة عليها والتي تبلغ حوالى 10 ملايين جهاز، وهذه الخطوة يمكن لمالكى هذه الهواتف فعلها فقط.





وللتأكد من هذه التطبيقات لم تعد تستهدف جهازك، قم بإلغاء تثبيتها وحذفها يدويًا فورا، ونستعرض فيما يلي بعض أبرز التطبيقات الشائعة ضمن الـ 164 تطبيقا الضار وتشمل:





- تطبييق DJ Mixer Studio 2018، تم تنزيله أكثر من مليون مرة.





- تطبيق iSwipe Phone X، تم تنزيله 5 ملايين مرة.





- تطبيق AppLock New 2019، تم تنزيله مليون مرة.





- تطبيق 3D Photo Editor، تم تنزيله 50 ألف مرة.





- تطبيق Wifi Speed Test، تم تنزيله 500 ألف مرة.





- Ringtone maker - Mp3 cutter، تم تنزيله أكثر من مليون مرة