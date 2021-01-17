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أخبار العالم

162 ألف فحص.. الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:02 م
الإمارات تسجل قفزة
الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الأحد، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3453 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 162251 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.


وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 253,261 حالة.


وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 5 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 253,261 حالة.


‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,268 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 225,374 حالة. 
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