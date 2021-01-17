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من خلال النافذة الواحدة.. تعرف على المنظومة الجمركية الجديدة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:34 م
منظومة الجمارك
منظومة الجمارك
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فرح علاء الخولي
قال خالد ناصف، مستشار الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، إن المنظومة الجديد لعمل الموانئ وميكنة المنظومة الجمركية بهه، والتي تسمى بالنافذة وهي النافذة الواحدة للتجارة داخل مصر، لافتا إلى أن كان نظام الجمارك القديم كان يعمل كل ميناء على حدة بنظام مختلف وبيانات مختلفة، ولم يكن هناك قاعدة بيانات موحدة للإجراءات الجمركية في كل الموانئ.

وتابع خالد ناصف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه تم عمل قاعدة بيانات موحدة تضم كل الجهات المسئولة المنوط بها ترخيص وتخليص البضائع، اولهم مصلحة الجمارك ويليها كل المصالح الأخرى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 7 مراكز لوجيستية في 7 موانئ مختلفة، وذلك وفقا لتعليمات القيادة السياسية، وأولها كان مطار القاهرة حيث شهد إقامة أول منظومة "النافذة الواحدة " فى مارس 2019 ، لافتا إلى أنه بانتهاء تلك الموانئ سيتم التحكم ومتابعة ما يقرب من 95%من حجم التجارة الدولية في مصر، مشيرا إلي أن أصبح في اليوم الواحد يتم التعامل مع 2400 شهادة جمركية.


وأوضح أن منظومة "النافذة الواحدة" هى تسجيل مسبق للشحنات حسب قانون الجمارك الجديد، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
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