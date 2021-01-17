السعال والصداع أبرزها.. تعرف على علامات نقص الأكسجين في الدم

قال الدكتور مجدي بدران، ،عضو الجمعية المصرية للحساسية، إن نقص الأكسجين بالدم هو عبارة عن حالة ينخفض فيها مستوى الأُكسجين في الدم عن المستوى الطبيعي في الشرايين، فهي مشكلة ترتبط بالتنفس أو بدوران الدم في الجسم.





وأضاف مجدي بدران،في تصريحات لـ صدى البلد، أن انخفاض مستوى الأكسجين يحدث نتيجة انخفاض الضغط الجزئي ( تركيز) الأكسجين في الهواء المستنشق، مثل حالة التنفس في مناطق جبلية مرتفعة، وأمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي .





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وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية، عن أبرز أعراض نقص الأكسيجين و هما ..

-ضيق التنفس أهم أعراض نقص الأكسيجين

-الصداع

-سرعة ضربات القلب

-السعال

-الصفير

-تغيير لون الجلد للون الأزرق





قياس مستوى التشبع بالأُكسجين

يُمكن تحديد نقص الأكسجين أيضًا عن طريق قياس مستوى التشبع بالأُكسجين في الدم باستخدام مقياس التأكسد النبضي وهو عبارة عن جهاز صغير الحجم يُثبت بمشبك على الإصبع، تتراوح قراءات مقياس التأكسج النبضي الطبيعية بين 95 و100 بالمائة وتعتبر القيَّم الأقل من 90 بالمائة منخفضة، زويد المريض بالأكسيجين بتركيز مرتفع ، والعلاج المكثف يمكن أن ينقذ حياة المريض.





وأشار خبير المناعة إلي أن 85,%من المصابين بكوفيد 19 يكون لديهم أعراض خفيفة فقط ،ويمكنهم التعافي في المنزل. قد تستمر الأعراض لبضعة أيام، وقد يشعر الأشخاص المصابون بالفيروس بتحسن في غضون أسبوع تقريبًا، حيث يعتمد علاج هؤلاء على تخفيف الأعراض، و الراحة وتناول السوائل، تناول مسكنات الألم.



