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بسبب كورونا .. استشاري أمراض صدرية: الأكسجين له أولوية في الفترة الحالية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:42 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  الدكتور  محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية، إن الدولة المصرية تهتم بتوفير الأكسجين لـ  الحالات المصابة بـ فيروس كورونا .

وأضاف  محمود عبد الحميد  في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الأمراض الصدرية  تعتبر الأكثر شيوعا في الاونة الأخيرة وتوافر الأكسجين أمر في غاية الأهمية.

وتابع محمود عبد الحميد:"  الأمراض الصدرية تتسبب في التهابات في الرئة مما يؤدي إلى نقص نسبة الأكسجين في جسم الانسان والأكسجين له أولوية كبيرة في الآونة الحالية والفترة المقبلة ".

وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الكول كونفرانس" لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشيرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها  على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بتخصيص فريق طبي بكل مستشفى لمتابعة عملية إمداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات على مدار الساعة وفقًا للممارسات الإكلينيكية السليمة وبروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات إمداد مركزية بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات ورفع تقريرين يوميًا إلى الوزيرة للوقوف على مستجدات الأوضاع أولًا بأول. 
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