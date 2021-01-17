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محافظات

بتكلفة 1.5 مليون جنيه .. نائب محافظ قنا يتفقد أعمال التوسعة والتطوير بمجزر نقادة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:32 م
نائب محافظ قنا يتفقد
نائب محافظ قنا يتفقد أعمال التوسعة بمجزر نقادة
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يوسف رجب

تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال التوسعة والتطوير ورفع الكفاءة التي يجري تنفيذها  بمجزر مدينة نقاده، رافقه خلالها ياسر حماد رئيس مجلس المدينة ومسئولي إدارة الطب البيطري بالمدينة.


وأوضح  نائب المحافظ، أن الأعمال توسعة وتطوير المجزر تتم في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة و تشمل إقامة عنبر ذبح جديد وخزان للمياه و آخر للصرف بالإضافة إلى رفع كفاءة المجزر الحالي، بتكلفة مالية تقدر بحوالي مليون و ٥٠٠ ألف جنيه لتصل القدرة الاستيعابية للمجزر إلى حوالي ٥٠ رأس يوميًا.


وأكد نائب المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض للمواطنين.


ووجه نائب المحافظ، مسئولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للخطط الزمنية المحددة لها مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية  المقررة.


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بتكلفة 1.5 مليون جنيه .. نائب محافظ قنا يتفقد أعمال التوسعة والتطوير بمجزر نقادة
بتكلفة 1.5 مليون جنيه .. نائب محافظ قنا يتفقد أعمال التوسعة والتطوير بمجزر نقادة
بتكلفة 1.5 مليون جنيه .. نائب محافظ قنا يتفقد أعمال التوسعة والتطوير بمجزر نقادة
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