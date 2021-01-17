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عميد آداب القاهرة: لم نحدد شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الآن.. وهندسة القاهرة: جداول الامتحانات المتداولة مبدئية وليست نهائية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:30 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
  • آداب القاهرة تكشف موقف الكلية من جداول الفصل الدراسى الأول 
  • جامعة القاهرة.. لا يوجد تخفيض فى المقررات الدراسية 
  • عميد هندسة القاهرة: الجداول المنتشرة على السوشيال ميديا المبدئية وليست النهائية 


سوف تبدأ امتحانات الجامعات بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسى الأول، طبقا لقرار مجلس الوزراء الذى صدر فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وننشر ما تم إنجازه فى الجداول الدراسية لكليات جامعة القاهرة وشكل الامتحانات.

 
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قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه لم يتم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الآن.


وأضاف "عبد الفتاح"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجداول التي تم تداولها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، جداول مبدئية وليست رسمية.

وأوضح أن الكلية ستضع الجداول خلال الفترة القادمة، بحيث تتماشى مع الظروف القائمة وقرارات مجلس الجامعة، ومجلس الوزراء.

ونوه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تقوم بعمليات المراجعة بالنسبة للمقررات والبرامج الدراسية التي تم الانتهاء منها، وطرح المتبقي منها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية، كما أنه يوجد تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تلك المنصات وتسجيل المقررات عليها لإتاحتها للطالب عند الحاجة إلى الرجوع إليها.


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وكشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة،عن طريقة امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد التأجيل فى ظل وجود جائحة كورونا.


وقال الدكتور شريف كامل، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه لم يتم تحديد شكل امتحانات الفصل الدراسى الأول، والكلية تنتظر قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يحدد ما إذا كانت الامتحانات إلكترونية أم حضورية بالكلية.
 

وأضاف كامل أن الكلية مستعدة لأى شكل، فإذا كان حضوريا ستقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بأى سوء، وإذا كان إلكترونيا فالكلية لديها منصة تعليمية مؤهلة وجاهزة لأداء الامتحانات.
 

وأوضح عميد الكلية حقيقة تقليل المناهج الدراسية بعد قرار تحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة الفصل الدراسى الأول.
 

أشار إلى أنه "لن يكون هناك تخفيف للمقررات إلا للطلاب ذوي الهمم فقط، لأننا قبل قرار إلغاء الامتحانات كانت الكلية بالفعل قد انتهت من المقررات الدراسية وفى تلك الفترة نعمل على التوسع فى الدراسة وليس التقليل".
 

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد شكل امتحانات الفصل الدراسى الأول، والكلية تنتظر قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يحدد إذا كانت الامتحانات إلكترونية أم حضورية بالكلية.


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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.


ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
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