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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاء عربي بيلاروسي يبحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون

زيارة سفير جمهورية بيلاروسيا للبرلمان العربي
زيارة سفير جمهورية بيلاروسيا للبرلمان العربي
الديب أبوعلي

استقبل محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، السفير يفغيني سوبوليفسكي، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمكتب البرلمان العربي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أكد السفير البيلاروسي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيوافق مرور عشرين عامًا على انطلاق التعاون بين جمهورية بيلاروسيا وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات المؤسسية بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا بغرفتيها، بما يسهم في دعم التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

تعزيز التعاون والتنسيق المشترك 

وأشار كذلك إلى ما تشهده العلاقات بين بيلاروسيا والدول العربية من تطور ملحوظ في العديد من المجالات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العربي والبيلاروسي.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي أنه يتابع باهتمام التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين جمهورية بيلاروسيا والدول العربية على المستوى الرسمي، واللقاءات العديدة التي جمعت خلال الفترة الأخيرة بين عدد من قادة الدول العربية ورئيس جمهورية بيلاروسيا سواء من خلال زيارات متبادلة أو المشاركة في فعاليات دولية مشتركة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات البرلمانية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الحوار وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الأمانة العامة للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

https://youtu.be/7R-VQdcuq_4

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي بيلاروسيا جمهورية بيلاروسيا محمد بن أحمد محمد بن أحمد اليماحي السفير يفغيني سوبوليفسكي جامعة الدول العربية

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