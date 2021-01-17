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أخبار العالم

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 77 قتيلًا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن ديدي حمزار مدير وكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا وبلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر إلى 77 قتيلًا.

وقال حمزار - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الأحد/ - : "إن رجال الانقاذ تمكنوا من انتشال 68 جثمانًا من تحت أنقاض البيوت والمبانى المنهارة في مدينة "ماموجو"، و9 جثامين أخرى في مدينة (ماجيني)".

من جهته.. قال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث: "إن الآلاف من سكان المناطق التي ضربها الزلزال أصبحوا بلا مأوى، فضلًا عن إصابة أكثر من 800 شخص، وأكثر من نصفهم يعاني من إصابات خطيرة ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية".

وأضاف جاتي: "أن هناك 1150 منزلًا على الأقل انهاروا جراء الزلزال في مدينة "ماجيني"، فيما لا تزال الوكالة تجمع بيانات لحصر أعداد المنازل والمباني المنهارة في (ماموجو)"، موضحًا أن هناك نحو 27 ألفًا و850 ناجيًا من الزلزال نزحوا إلى مراكز الإيواء، حيث لجأ أغلبهم إلى مراكز كان قد ضربتها الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأشار إلى أن هناك فرقًا هندسية تابعة للجيش الإندونيسي بصدد إعادة فتح الطريق الرابط بين (ماموجو - ماجيني) الذي أغلقته الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية، منوهًا بأن المناطق المتضررة من الزلزال بدأت أن تشهد تحسنًا في خدمات الكهرباء والاتصالات.

يُذكر أن إندونيسيا - التي يعيش بها أكثر من 260 مليون نسمة - تتعرض بشكل مستمر للزلازل والبراكين والتسونامي؛ بسبب موقعها الجغرافي الذي يقع داخل "طوق النار"، وهي حزام من سلسلة من الزلازل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط بسواحل المحيط الهادي.
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