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فن

بـ الزى الصعيدى.. عبير صبرى تبهر الجهمور فى مسلسل موسى

الأحد 17/يناير/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت  الفنانة عبير صبري  متابعيها بصورة لها من كواليس مسلسل " موسي " وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عبير صبرى فى الصورة بالزى الصعيدى وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

حلوة يا كبيرة   - بالتوفيق ان شاء الله - بالنجاح والتوفيق يا أحلى ممثلة بالعالم - القمر

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي


كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.


المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
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