ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فيديو.. البرلمان يقرر استدعاء الحكومة لعرض الموقف التنفيذي لأدائها

الأحد 17/يناير/2021 - 06:07 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها اليوم، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح "جبالي"، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.

وأضاف أن مكتب المجلس سيعد جدولا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة للمجلس على عدة أيام، بحيث تتضمن حضور وزيرين فى كل جلسة عامة لمناقشتهم وعرض الموقف التنفيذى لأدائهم.

وتابع "سيتم إخطار رئيس الوزراء بالجدول الخاصة بالحضور إلى المجلس، مع التنبيه على أن الحضور وجوبى عملًا بحكم المادة 136 من الدستور".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر النص النهائي للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بعد إحالتها لرئيس الجمهورية

رئيس الوزراء يهنئ جبالي وأبو العينين وسعد: الجلسات عكست الوجه الحضاري لمصر

رئيس الوزراء يصل مجلس النواب لتقديم التهنئة للأعضاء الجدد

رئيس الوزراء يتوجه لمجلس النواب لتهنئة المستشار حنفى جبالى

بعد رسالة الحكومة للبرلمان.. النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية.. ورفع الجلسة العامة لحين الانعقاد الأحد المقبل

اللجنة العامة للبرلمان تقرر استدعاء رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي .. تفاصيل نقل أموال 89 قيادة إخوانية لخزانة الدولة

65 دقيقة .. الحكم يلغي هدفا لـ الأهلي.. والبنك الأهلي لم يظهر

طبيب: نسبة نجاح لقاح فيروس كورونا 90%.. فيديو

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة