ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

حي عين شمس يتدخل بعد شكاوى الأهالي من انتشار القمامة في شارع الوحدة

الأحد 17/يناير/2021 - 05:48 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله - احمد بيسو

رد رئيس حي عين شمس اللواء ماهر كامل، علي شكاوي انتشار القمامة بشوارع المنطقة والتي تم تقديمها من قبل المواطنين والأهالي بشارع الوحدة العربية في عين شمس.

وجاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين عبر موقع صدى البلد، وتم ارسال العديد من السيارات لحمل القمامة وتنظيف الشارع.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.  

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طفلة تستغيث بسبب ثقب فى القلب

القمامة تحاصر شوارع حي سيدى شحاتة فى كفر الدوار.. والأهالى: هنموت من الدخان.. صور

شاهد.. تحول كوبرى مزلقان العشرين فى حى عين شمس إلى مقلب للقمامة

حى عين شمس يشن حملة لرفع الإشغالات بشوارع الحرية ومحمود حسن والزهراء لردع المخالفين

غلق سنتر دروس خصوصية فى عين شمس

بدء رصف شارع صعب صالح فى عين شمس

ترشيحاتنا

مكناش بنسمع غير صويت.. شوبير: الزمالك أخرس الألسنة بشأن أزمة سانت إيتيان

الفيروس لم يمل.. الصحة العالمية تحذر من سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حارس مرمى سموحة يبتلع لسانه خلال مواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

خلال يوم .. السعودية تسجل 176 إصابة و5 حالات وفاة بـ كورونا

ثمار التعاقدات الضخمة .. وزير النقل يعلن وصول 19 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية

Advertisements

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

الأرصاد توجه تحذيرا لـ مواطني القاهرة

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

حارس مرمى سموحة يبتلع لسانه خلال مواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

السفير الكوري لـ هيكل: مصر بلد عظيم ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين