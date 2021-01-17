تؤثر على اللقاح.. أستاذ ميكروبيولوجي يفجر مفاجأة عن تحورات كورونا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبيولوجي، ومدير الأقسام البحثية بمدينة زويل، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي ساعدت في الحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "الشبيني"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطنين، وتعكف على كل الإجراءات لتوفير الموارد الكافية لشراء لقاح لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك رؤية واضحة لكل مؤسسات الدولة للحد من انتشار الفيروس.





وأشار إلى أن فيروس كورونا سلالة واحدة لكنه بعدة تحورات، موضحا أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا والتحورات تحدث مرة أو مرتين كل شهر، متابعا أن التحورات قد تكون تحورات كبيرة أو تحورات طفيفة وغير ملحوظة، مصيفا أن جوهر فيروس كورونا يكمن في سرعته علي الانتشار، وأن مساعدة التحورات الفيروس على الانتشار شيء مربع.





وأوضح أن التحورات قد تحدث في جينات معينة للفيروس، ويمكن الخوف والقلق إذا وصلت التحورات لجوهر الجينات واستطاعت إحداث تحورات في عدد كبير من الجينات قد يؤثر على قدرة اللقاح في مواجهة الفيروس، مؤكدا أنه لا يوجد أي مؤشرات على دخول هذه المرحلة.







