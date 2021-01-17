إبراهيم نور الدين يدير مباراة افتتاح تصفيات شمال أفريقيا بين الجزائر وليبيا

استقرت لجنه حكام شمال افريقيا برئاسة عصام عبدالفتاح وعضوية كلا من محمد غوتى رئيس لجنه حكام الجزائر وتوفيق عليش رئيس لجنه حكام ليبيا وهشام قيراط رئيس لجنه حكام تونس ويحي حدقه رئيس لجنه حكام المغرب على طاقم مصري بقيادة ابراهيم نورالدين الحكم الدولى المصري لادارة مباراة الجزائر البلد المستضيف وليبيا فى افتتاح التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقية u17 التى ستقام بالمغرب الشهر القادم.





ويعاون الدولى ابراهيم نورالدين الثنائى احمد حسام طه وهانى عبدالفتاح وشاهندة المغربي حكما رابعا ويراقب المباراة هشام قيراط من تونس.





وغادر القاهرة يوم الجمعة الماضي ٥ حكام مصريين متوجهين إلى الجزائر من أجل المشاركة فى إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ يناير الجاري.





وضمت قائمة خماسي التحكيم المصري الثنائى الدولى ابراهيم نورالدين وأمين عمر والمساعدين هاني عبدالفتاح وأحمد حسام طه وشاهندة المغربي ممثلة عن التحكيم النسائى.





واختار اتحاد شمال افريقيا خمسة حكام من مصر للمشاركة في إدارة تصفيات كاس الامم الافريقية للناشئين المقرر إقامتها فى المغرب.





يأتي ذلك بعدما تم الإعلان عن إلغاء منافسات بطولة كأس العالم للشباب بسبب تداعيات فيروس كورونا فى ربوع دول العالم.





يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال افريقيا فى تونس بعد انتشار فيروس كورونا فى صفوف شباب الفراعنة.





واحالت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تم صياغته تحت إشراف اللجنة التى ترأسها المستشار حسين حلمى وأدان خلاله القصور الطبي والإدارى فى جهاز منتخب الشباب بالكامل.