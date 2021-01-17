بسبب ماتيو رينزي.. إيطاليا تواجه أزمة سياسية عارمة وسط جائحة كورونا

يختبر رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي شعبيته المنخفضة بالفعل من خلال إثارة أزمة سياسية يمكن أن تسقط الحكومة الائتلافية في إيطاليا في منعطف حرج من جائحة فيروس كورونا.





قام رينزي بتدبير استقالات وزيرين من حزب إيطاليا فيفا الصغير ولكن المهم، ستصبح نتيجة لعبه القوي أكثر وضوحًا هذا الأسبوع، فعندما يخاطب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي كلا مجلسي البرلمان.





إذا قدم كونتي محاولة ناجحة للحصول على الدعم، فيمكنه البقاء في السلطة ، ومن المحتمل أن تكون الحكومة الائتلافية الثالثة له منذ انتخابات 2018 في إيطاليا.



