بعد قرار اللجنة العامة.. رئيس الحكومة و8 وزراء أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري

يشهد مجلس النواب غدا، الاثنين عرض بيانا من رئيس الوزراء عن موقف تنفيذ الحكومة، كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكرمة.





ويشهد يوم الثلاثاء بيانا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة بالإضافة إلى بيان من وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة بينما يشهد يوم الخميس بيان من وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان من وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد صرح أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها اليوم، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.

وأضاف أن مكتب المجلس سيعد جدولا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة للمجلس على عدة أيام، بحيث تتضمن حضور وزيرين فى كل جلسة عامة لمناقشتهم وعرض الموقف التنفيذى لأدائهم.

وتابع: كما سيتم إخطار رئيس الوزراء بالجدول الخاصة بالحضور إلى المجلس، مع التنبيه على أن الحضور وجوبى عملًا بحكم المادة136 من الدستور.



