ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تنظم الدورة التثقيفية الـ 48 عن التوعية السكانية وتنظيم الأسرة في قنا

الأحد 17/يناير/2021 - 07:47 م
الأوقاف تنظم الدورة
الأوقاف تنظم الدورة التثقيفية 48 في التوعية السكانية
Advertisements
محمود ضاحي
اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية الثامنة والأربعين في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لـ 50 إمامًا بمديرية أوقاف قنا، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2021/01/20،19م، بالمركز الثقافي بمسجد ناصر بقنا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية .

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 3500 زي أزهري و1000 عمامة أزهرية، بداية من يوم الأحد 2021/01/24م على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، ليكون إجمالي ما تم توزيعه من الزي (42647) زيًّا أزهريًّا ، و(12401) عمامة أزهرية.

ودعت الوزارة المديريات موافاة الشيخ  صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بأسماء المستحقين للصرف في هذه الدفعة في موعد أقصاه الاثنين 18 يناير.

يذكر أنه تم الانتهاء من تسليم جميع الأئمة للزي الأزهري بثماني عشرة محافظة، وهي: (بورسعيد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، دمياط، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، جنوب سيناء ، الفيوم ، شمال سيناء ، المنيا , الإسكندرية  , الجيزة , القليوبية , القاهرة).

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من توزيع الزي الأزهري الكامل على جميع الأئمة بأربع محافظات هي: (قنا , أسيوط , الدقهلية , المنوفية) خلال هذه الدفعة ، ليصل عدد المديريات التي انتهت من توزيع الزي الأزهري كاملًا على جميع الأئمة إلى (22) مديرية إقليمية.

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من تسليم الزي على جميع الأئمة بباقي المحافظات قبل نهاية فبراير 2021م بإذن الله تعالى ، لتبدأ الوزارة في توزيع الزي الثاني على الأئمة ، كما تستمر الوزارة في توزيع العمائم على باقي الأئمة تباعًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن عن الناجحين في مسابقة الأجر مقابل عمل.. وتوزع 1000 عمامة أزهرية

بالأسماء.. الأوقاف تعلن توزيع الدفعة التاسعة من الزي الأزهري لـ 1032 إماما

الأوقاف: توزيع 2000 عمامة أزهرية ضمن الدفعة الثالثة على الأئمة

الأوقاف: الانتهاء من توزيع الزي الأزهري للأئمة فى 14 مديرية

الأوقاف: توزيع 3000 زي أزهري و1000 عمامة على الأئمة.. الأربعاء

مخاطر الإلحاد والعلوم الإنسانية دورتان تدريبيتان في أكاديمية الأوقاف الدولية

ترشيحاتنا

اللاعب يتمسك بالرحيل.. إنبي ينتظر هدية الأهلي فى ميركاتو الشتاء

فيديو جراف.. حكاية نصّاب انتحل صفة ضابط شرطة 32 عاما

نقل أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان لخزانة الدولة

يهدي الزمالك فرصة الصدارة.. المارد الأحمر يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

إطلالة لامعة لـ سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور.. شاهد

بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي .. تفاصيل نقل أموال 89 قيادة إخوانية لخزانة الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة